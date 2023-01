Um homem de 27 anos foi detido depois de guardar uma mochila com drogas em uma casa abandonada no centro e Bom Jardim de Minas, nesta terça-feira (24). De acordo com o registro, o terreno tem muito mato, uma casa sem morador, água, e luz, está toda quebrada e aberta.Durante as buscas no interior da casa a mochila foi encontrada com duas embalagens de tamanhos diferentes contendo cocaína, crack, um tablete de maconha, quatro seringas contendo haxixe. O proprietário dos materiais foi localizado e abordado e com ele, foi arrecadado R$130. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de São João del-Rei.

Divulgação Polícia Militar - Drogas guardadas em mochila foram escondidas em casa abandonada

