Um homem, de 23 anos, foi preso após roubar e ferir um taxista, de 64 anos, na noite de sexta-feira (27) no bairro João Paulo II em Barbacena.



Segundo informações da Polícia Militar, na noite do ocorrido, a guarnição foi acionada na Rodovia BR 265, no Bairro Grogotó, onde a vítima relatou que trabalhava no ponto do Bairro Pontilhão e um homem solicitou uma corrida até o Bairro João Paulo II. Ao chegarem na Rodovia, o suspeito anunciou o roubo armado com uma faca. O taxista lutou com o suspeito e conseguiu desarmá-lo, mas ele fugiu no táxi, um Gol prata, sentido a BR 040. Ao chegarem no local, a PM constatou que a vítima apresentava ferimento no nariz e próximo a orelha esquerda, contudo, recusou atendimento médico.



Os militares iniciaram o rastreamento e localizaram o veículo parado na Avenida Governador Bias Fortes. O carro estava com os retrovisores externos quebrados, pneu dianteiro esquerdo estourado, para-choques traseiro e dianteiro amassados, bem como nas laterais e com a chave na ignição. A vítima

reconheceu o veículo e pegou sua carteira que estava no carro dando falta de uma quantia de R$350.



Enquanto os policiais e o taxista aguardavam a chegada do guincho, a vítima recebeu informações de que um homem com as mesmas características do suspeito estava no Terminal Rodoviário solicitando uma corrida para o Bairro João Paulo II.



Os militares iniciaram o rastreamento e encontraram o suspeito no Bairro João Paulo II. Ele foi abordado e submetido à busca pessoal onde nada de ilícito foi encontrado em seu

poder.

Na diligência o suspeito assumiu a autoria do crime. Em sua residência, a PM encontrou uma calça jeans clara, suja de sangue e barro e um par de tênis de cor escura, semelhantes aos usados pelo suspeito no crime.

A vítima reconheceu o homem como o autor do roubo. Ele foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil.



