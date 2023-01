Um homem. de 23 anos, suspeito de cometer um homicídio no bairro Náutico em Juiz de Fora, foi preso neste domingo (29) no bairro São Sebastião em Santos Dumont.

Segundo informações da Polícia Militar, durante um patrulhamento pelo bairro os policiais viram o suspeito caminhando pela rua com uma mochila nas costas. Ao ver a viatura o homem começou a acelerar os passos e ameaçou correr para fugir da guarnição. Ele foi abordado e após uma pessoal uma faca de cabo de madeira com uma lâmina de aproximadamente 30cm enrolada em uma camisa amarela foi localizada.



Questionado sobre a procedência da faca, o homem disse que seria para uso de trabalho.

Os militares então consultaram seus dados via rede de rádio sendo, pois no sistema apareceu uma ocorrência de homicídio no Bairro Náutico, em Juiz de Fora, durante a madrugada. O homem constava como autor do crime onde teria desferido diversas facadas na vítima. A ocorrência ainda encontrava-se com o registro de rastreamento em aberto, onde as guarnições locais estariam trabalhando na captura do autor.



Diante do exposto, o homem foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de plantão.

