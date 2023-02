Um dos adolescentes vítimas do grave acidente na BR-116, em Além Paraíba, na madrugada da última segunda-feira (30), foi transferido na manhã desta quarta-feira (01) para um hospital na cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. De acordo com o SAMU, o paciente estava no CTI do Hospital de Além Paraíba e foi levado até um campo de futebol do munícipio, para que ele fosse embarcado no Helicóptero para Duque de Caxias.

Ainda de acordo com o SAMU, o adolescente precisou ser transferido para ser avaliado por um neurocirurgião.

O ACIDENTE

Três adolescentes e um adulto morreram e outras quatro pessoas estão em estado grave após um grave acidente na BR-116 em Além Paraíba na madrugada desta segunda (30). O ônibus, que transportava o time juvenil Esporte Clube Vila Maria Helena, de Duque de Caxias, caiu de uma ponte após o motorista perder o controle da direção.

A Polícia Civil informou que foi instaurado inquérito para apurar os fatos. Além disso, de acordo com a corporação, algumas vítimas que receberam alta do hospital já foram ouvidas. O motorista, assim que possível, também será ouvido.

