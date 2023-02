Uma mulher, de 27 anos, moradora da Zona Rural de São João del-Rei, foi vítima de estelionato e teve um prejuízo em torno de R$100mil.



Segundo informações da Polícia Militar, os policiais foram acionados na propriedade em que a vítima mora e ela relatou que havia conhecido uma outra mulher pelas redes sociais há um certo tempo e que a mesma teria falado que estava grávida e que queria dar a criança para adoção, o que deixou a vítima interessada.

De acordo com a vítima, a mulher começou a pedir dinheiro para os trâmites da adoção particular e durante aproximadamente um ano a vítima já tinha transferido para a suspeita cerca de R$100mil para duas contas bancárias, sendo uma em nome da suspeita e outra em nome desconhecido das vítima. No início, a mulher começou a pedir dinheiro como se estivesse passando necessidades, depois falou que era para adoção e por fim começou a ameaçar a vítima dizendo que se ela não pagasse seria processada e presa e passou a acusá-la de querer comprar uma criança.



A vítima tentou efetuar um depósito no valor de R$30mil o que não foi concluído, tendo ela e o esposo entrado em contato com o Banco. O funcionário, percebendo que ela estava muito nervosa, por sua vez, entrou em contato com sua família.

Na presença da família, a vítima resolveu expor o que estava acontecendo e disse que sempre teve medo das ameaças e se sentia muito amedrontada.





