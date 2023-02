Um motoboy, de 46 anos, teve sua moto roubada durante uma entrega na noite desta quinta (02) em Arantina.

De acordo com a Polícia Militar, o roubo aconteceu na área central da cidade por volta de 23h30. A vítima relatou aos militares que durante uma entrega, foi abordada por dois homens em um Gol prata, modelo bola. Um deles, um rapaz negro usando boné e capuz, armado com um revólver, desceu do lado do passageiro, anunciou o roubo e fugiu na moto da vítima sentido BR-267. Já o carro, seguiu sentido Arantina.

Até o momento ninguém foi localizado e preso. A PM segue no rastreamento.

