Um homem, de 53 anos, que estava desaparecido desde segunda (30), foi encontrado nesta quinta (03) pelo Corpo de Bombeiros em Santa Rita do Ibitipoca.



Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o homem desaparecido era cardiopata e estava depressivo. O chamado foi recebido por volta das 08h00 e com o apoio de uma patrulha rural da Polícia Militar, voluntários e parentes, uma busca incessante começou pela área de uma fazenda e suas proximidades, onde a vítima teve vínculos e foi vista pela última vez.

A vítima foi localizada no fim da tarde nas imediações do aterro sanitário com escoriações nos membros inferiores, desorientada e confusa.

O homem foi encaminhado para avaliação médica na Unidade de Saúde do município que também disponibilizou uma assistente social para fazer o acompanhamento da vítima e sua família.

CBMMG - Homem desaparecido desde segunda (30) é encontrado em Santa Rita do Ibitipoca

