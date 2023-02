A Diageo - maior produtora de bebidas destiladas premium do mundo, proprietária de marcas líderes de mercado como o whisky Johnnie Walker, o gim Tanqueray, a vodka Smirnoff e a cerveja Guinness - inaugurou, na quinta-feira (2/2), o seu maior centro de distribuição no Brasil na cidade de Extrema, Sul de Minas.

A operação concentrou em um único empreendimento outras três operações e será responsável pelo abastecimento de 60% da demanda nacional.

Por política da empresa, os números do empreendimento não foram divulgados, mas vai gerar uma quantidade significativa de empregos, a maior parte ocupados por mulheres. O grupo atua hoje em 180 países com mais de 200 marcas de bebidas, 30 delas no Brasil. Suas unidades empregam mais de 27 mil pessoas ao redor do mundo.

O Centro de Distribuição de Extrema é o segundo maior da empresa na América Latina e vai concentrar todas as operações de armazenagem e distribuição, inclusive controle de estoque e segurança. A operação do complexo ficará por conta da empresa ID Logistics.

“Estamos muito felizes de iniciar essa operação em Minas Gerais. Essa região é bastante estratégica para a gente, com facilidade de abastecimento e distribuição para todo o país. Além disso, estamos pensando no futuro, pois temos uma grande expectativa de crescimento para os próximos anos. Que a gente possa ter uma relação de longo prazo com Extrema e que esse se torne o grande ponto de distribuição da nossa companhia em um curto espaço de tempo”, disse o diretor de Relações Corporativas da Diageo, Eduardo Fonseca.

Segundo recente publicação no site mundial da empresa, no último semestre (encerrado em 31/12/2022), o grupo Diageo registrou alta de 18,4% nas vendas líquidas, gerando 9,4 bilhões de libras em receita (cerca de R$ 58 bilhões, na cotação atual).

“Ter aqui em Minas uma marca mundial como é a Diageo significa a comprovação de que o Estado é o melhor lugar hoje para empresas que buscam ganhar competitividade em um mercado cada vez mais disputado. Isto significa mais empregos para os mineiros e mais geração de riqueza para municípios”, afirma o CEO da Invest Minas, João Paulo Braga.

Centro Logístico nacional

A Diageo é mais uma empresa internacional a escolher Minas Gerais para as suas operações de distribuição, reforçando o Estado como o principal centro logístico do país atualmente. Marcas mundiais como Nike, Under Armour, Privália, Mercado Livre, Tok Stok, Chili Beans, entre outras, já operam unidades em Minas Gerais, principalmente nas regiões Sul e Central.

“A localização estratégica, os benefícios tributários de Minas Gerais e o apoio da prefeitura são os principais motivos que atraíram diversos empreendimentos para o município, principalmente centros de distribuição e e-commerce, mas os estabelecimentos industriais não ficam para trás. O índice de vacância dos condomínios logísticos e industriais é próximo de zero. Podemos dizer que o desenvolvimento do setor transformou o nosso Estado no principal centro logístico nacional. E temos condições ainda de ampliar essa liderança, atraindo mais investimentos em condomínios logísticos e mais marcas para nosso Estado, gerando mais empregos para famílias e renda aos municípios”, afirma Caio Moura, analista de Promoção de Investimentos da Invest Minas.

Tags:

Economia | Uisque