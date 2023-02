A falta de energia elétrica interrompeu, emergencialmente, o abastecimento de água na região noroeste de Barbacena atendida pela Copasa, no domingo (05). De acordo com a assessoria da empresa, a previsão é que o abastecimento seja normalizado, gradativamente, no decorrer de terça-feira (07).

Leia mais em www.barbacenaonline.com.br

Leia mais em WWW.BARBACENAONLINE.COM.BR

Tags:

abastecimento de água | barbacena | interrompido