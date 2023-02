Dois foragidos da justiça, de 25 e 52 anos, foram presos na noite dessa sexta (03) em Barbacena e Santa Rita de Ibitipoca.

BARBACENA



Segundo informações da Polícia Militar, durante uma operação no Bairro Funcionários, militares abordaram o homem de 25 anos, e após verificarem no sistema constataram que havia um mandado de prisão aberto

em nome do abordado.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão.

SANTA RITA DE IBITIPOCA



De acordo com a Polícia Militar, durante uma operação no centro da cidade, militares abordaram o homem de 52 anos e após uma consulta ao sistema, verificaram a existência de um mandado de prisão em

aberto em nome do suspeito.

Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão.

