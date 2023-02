Uma mulher, de 60 anos, caiu em um golpe e teve um prejuízo de cerca de R$15mil na noite desta sexta (03) em Ritápolis.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima recebeu uma mensagem pelo celular sobre uma compra agendada com sucesso no valor de R$4.700 para determinada data e loja deixando o número de contato.

De imediato, a vítima mostrou para a sua filha a mensagem e a mesma ligou para o número que constava no suposto agendamento, sendo informada por uma pessoa, que se identificou como sendo atendente de uma agência bancária, que foram realizadas compras no valor total de R$22mil e que esse valor estava agendado para ser cobrado no cartão de sua mãe e que para cancelar o agendamento, seria necessário baixar um aplicativo no celular.



A suposta atendente então pediu para que fossem realizadas duas transferências, via Pix, de

forma experimental, para qualquer contato, e de qualquer valor, sendo efetuados nos valores de R$1 e R$0,10.



Após essa ação, apareceu na conta da vítima, um empréstimo realizado no valor de R$15mil iniciando uma sequência de transferências via Pix, para dois destinatários diversos.

Foram visualizadas, pelo aplicativo, as transações que estavam sendo feitas, porém a todo o momento em que questionava a atendente, ela era informada que o processo era necessário para cancelar as compras

efetuadas no cartão.



A vitima não soube informar as chaves Pix e somente notou ter caído num golpe após entrar em contato com o Banco, e ter sido informada que esse procedimento não é feito pela agência bancária.