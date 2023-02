Um motociclista, que não teve a idade revelada, morreu após tentar atravessar a pista e ser atingido por um carro de passeio no início da manhã desta quarta (08), na BR-040, KM 687, perto de Ressaquinha.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o óbito do motociclista foi confirmado no local do acidente. A vítima tentava cruzar a pista quando foi atingida pelo carro.

A motorista, que não teve a idade revelada, do carro, um Virtus, sofreu ferimentos leves e foi encaminhada para um hospital em Barbacena

A PRF se encontra no local fazendo os atendimentos e levantamentos necessários, trânsito na via segue normalmente.

FOTO: PRF - Acidente entre carro e moto mata motociclista na BR 040 em Ressaquinha

PRF - Acidente entre carro e moto mata motociclista na BR 040 em Ressaquinha

