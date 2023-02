Dois homens foram presos por tráfico de drogas na tarde dessa terça-feira (07), no Bairro Córrego de Ouro, em Santos Dumont. A Polícia Militar cumpriu um mandado de busca e apreensão no local, onde foram localizados e apreendidos 24 embalagens com cocaína, três aparelhos celulares e uma algema. A dupla foi presa e encaminhada para a Delegacia.