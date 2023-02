Dois homens de 20 e 27 anos foram presos nesta quarta-feira (8), no KM 1 da LGM-850, em Ubá. Eles trafegavam pela via em uma motocicleta, quando a Polícia Militar Rodoviária (PMR) ordenou a parada do veículo, porém, a dupla tentou fugir. No entanto, os militares conseguiram cercar os autores. Durante a revista, foi encontrada com o condutor da moto, o jovem de 20 anos, uma pedra de crack, que segundo os suspeitos, foi vendida por R$ 1 mil. Conforme destacou o registro, ambos os envolvidos possuem diversas passagens por crimes violentos, inclusive, outras por tráfico. Os autores foram presos e a moto foi apreendida, assim como a droga. Os objetos e os autores foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Ubá.

Tags:

apreensão | Apreensão de drogas | Contrabando | Crack | Declaração de Consenso de Genebra | Drogas | Esmeraldas | Força Tática | Geral | Jornal de Jundiaí | Parque Santa Helena | Pedras preciosas | Pensão Alimentícia | Polícia | Polícia Militar | Porto Feliz | São Camilo