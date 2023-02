Uma ossada humana foi encontrada na última terça-feira (07) em Ubá. A Policia Civil trabalha com a hipotese de que os restos mortais são de uma mulher trans, de 25 anos. O corpo da vítima estava desaparecido desde o dia 4 de janeiro e foi encontrado emm córrego no município de Tocantins. Além disso, na data de ontem, dois homens de 28 e 29 anos, suspeitos de terem matado a vitima, foram presos temporariamente pela prática de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

De acordo com a Polícia Civil, os materiais genéticos, inclusive de familiares, estão sendo coletados e serão encaminhados ao Instituto Médico Legal Dr. André Roquette, unidade da PCMG em Belo Horizonte, para realização de exame de comparação de DNA. Ainda segundo a corporação, foi localizada a roupa que a vítima estava vestindo quando foi vista pela última vez. Além disso, também foram encontrados um chinelo, documentos e um aparelho celular.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Douglas Motta, levantamentos da PCMG apontaram que uma mulher trans, de 28 anos, é suspeita de ser a mandante do homicídio e o namorado dela, de 29, o executor do crime. A vítima foi vista pela última vez entrando no interior do veículo do homem, na Praça Getúlio Vargas, em Ubá, indo sentido à cidade de Tocantins. Investigações preliminares indicam que a vítima teria sido executada com disparo de arma de fogo desferido na região frontal da cabeça.

O crime teria acontecido por motivo de vingança, devido a uma desavença ocorrida anteriormente, em novembro de 2022, quando houve uma briga entre a vítima e a investigada. Os suspeitos oram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça.





