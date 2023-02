A Prefeitura de Santos Dumont decretou nesta quarta-feira (08) situação de emergência devido as fortes chuvas que vem atingido o município nos últimos dias. De acordo com a prefeitura, diversos problemas e danos foram causados em alguns pontos da cidade. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, as aulas tiveram que ser suspensas e irão retornar no dia 14 de fevereiro.

O local mais atingido, de acordo com as informações do executivo, foi em São João da Serra, próximo à região da Usina. A água no local ainda não escoou completamente e o acesso principal, feito pela estrada que conecta a localidade à Via 040 está inacessível. O caminho alternativo para a região está sendo realizado através da Estrada da Ponte Preta, no outro extremo da cidade.

Ainda de acordo com a Prefeitura, várias intervenções tem sido feitas em caráter emergencial para amenizar os danos causados pelo temporal e promover soluções para a população afetada. Os trabalhos tiveram início desde a noite da última terça-feira (07) e se estenderam até a noite de hoje.

Ainda segundo a prefeitura, foram enviadas para o local remessas de suprimentos com cestas básicas, colchões, kits de limpeza dentre outros suportes oferecidos pela Assistência Social. Equipes atuam na recuperação de estradas, retirada de árvores, bem como o amparo às propriedades privadas também foram realizadas e assim continuarão até que todos os danos sejam amenizados.

Também está sendo feito levantamentos para saber o real número de pessoas atingidas pelas chuvas. Por fim, a Prefeitura de Santos Dumont reforça a necessidade de redobrar os cuidados, principalmente por parte das populações que vivem em áreas consideradas de risco para a ocorrência de deslizamentos de encostas e outros eventuais danos causados pelas chuvas. Em caso de novas ocorrências, entre em contato com a Secretaria de Obras e Serviços Públicos: (32) 3251-4207.

