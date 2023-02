Uma mulher, de 46 anos, foi presa e dois homens fugiram, após uma operação policial contra o tráfico de drogas no bairro Santa Maria em Barbacena.

Segundo informações da PM, um dos homens que fugiu que seria o alvo de uma denúncia, já conhecido do meio policial, estaria com uma grande quantidade de drogas e fazendo o fracionamento para a venda.

Os militares se deslocaram até o local denúncia e quando chegaram os homens fugiram passando pelo telhado da residência e não sendo mais localizados.

A mulher, proprietária do imóvel, informou para os militares que um dos homens que fugiu era seu filho e o outro seria o alvo da denúncia.

Durante as buscas no imóvel, foram localizados e apreendidos um pote e mais 11 porções fracionadas de cocaína. Perguntada de quem seria a droga a mulher respondeu que era do suspeito alvo da denúncia.

Ela foi presa e encaminhada para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.

