Uma recém nascida de apenas de dois dias sofreu uma obstrução respiratória após tomar uma medicação e foi salva por telefone pelo Corpo de Bombeiros na noite desta quarta (08) em São João del-Rei.

Segundo informações dos Bombeiros, o Sargento Márcio, militar responsável pelo salvamento da criança, recebeu uma ligação via 193 do pai da menina, alegando que ela não estava respirando. Ele relatou como foi a ligação.

"O rapaz me informou que deu um medicamento para a menina, após o que notou que ela não conseguia respirar. Neste tipo de situação, é necessário uma ação imediata, pois cada segundo faz diferença". Ainda segundo Márcio, após as primeiras orientações, foi possível ouvir a criança chorando, o que é um bom sinal neste tipo de ocorrência, pois sinaliza que o bebê voltou a respirar. Uma Unidade de Resgate foi encaminhada até o local para dar sequência ao atendimento. De acordo com o Sargento Maurício, chefe da equipe de resgate, "Quando chegamos, os pais estavam muito nervosos, mas a menina já conseguia respirar normalmente, graças à ação rápida do nosso militar. Ainda assim, nós encaminhamos todos para avaliação médica para verificar se não houve nenhuma sequela". explicou.

"Após 28 anos de serviço, ainda me emociono com momentos assim"

Militar experiente, com 28 anos de serviço pelo Corpo de Bombeiros, Márcio afirma que já passou por diversas situações assim ao longo da carreira.

"Não é raro que bebês de poucos dias se engasguem e sempre recebemos ligações de pais e mães desesperados. Por isso, é necessário que o atendente tenha calma e seja claro na explicação dos procedimentos. Sou pai, imagino o tamanho do desespero dessas pessoas. Após tantos anos de serviço, ainda me emociono com atendimentos assim", conclui o Sargento.

