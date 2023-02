Um grupo de 21 homens e três mulheres foram presos em flagrante em uma ação conjunta nesta quinta-feira (9), em Leopoldina. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuaram na rodovia BR-116, onde uma carreta foi furtada pelos infratores. Além das prisões, foram apreendidos seis automóveis utilizados pelos criminosos

Dentro dos carros havia parte da carga saqueada. Conforme informações do delegado Rafael Sporck, a carreta saiu de Araras, em São Paulo, com destino ao Espírito Santo, com 32 toneladas de iogurte e demais produtos de laticínios. O veículo tombou no Km 785.

“As Polícias continuam atentas, no sentido de reprimir a prática criminosa. É uma ação conjunta, rápida e que vai se tornar constante, pois é uma prática que vem ocorrendo de forma reiterada na cidade”, ressalta o delegado. Os suspeitos estão na delegacia, onde os trabalhos da polícia judiciária permanecem em andamento.