A Prefeitura de Matias Barbosa divulgou nesta quinta (09) a programação completa do carnaval 2023 que vai acontecer na cidade.

A folia será aberta com os tradicionais blocos do pijama, cafonas piranhas, do dia 15 ao dia 17 de fevereiro. Para a galera que curte o Bloco dos Cafonas, vai rolar premiação em dinheiro. Já entre os dias 18 e 21 de fevereiro, artistas matienses e da região tocarão muito samba, pagode e axé. As apresentações começam às 15h com matinê.

O carnaval de Matias Barbosa conta com o apoio da Polícia Militar e durante os dias de folia serão realizadas blitz nos acessos ao município.