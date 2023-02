Um cachorro ficou soterrado após um muro de aproximadamente 4 metros desabar sobre ele durante a forte chuva que atingiu Barbacena na noite desta quinta (09)

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados para retirar o cãozinho que estava entre os escombros em uma residência no bairro Caiçaras. O tutor do animal informou que o muro caiu enquanto chovia em que chovia.

O trabalho foi realizado e o cachorro retirado com vida e encaminhado para uma clínica veterinária para os devidos cuidados.





FOTO: CBMMG - Cãozinho foi resgatado com vida pelos militares

CBMMG - Cãozinho foi resgatado com vida pelos militares

