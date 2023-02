Um jovem, de 19 anos, foi preso e seu irmão, um adolescente de 16 anos, apreendido na manhã desta sexta (10) pelo crime de tráfico de drogas em Eugenópolis. Durante a ação, que contou com a Polícia Civil e a Polícia Penal de Minas Gerais, drogas também foram arrecadadas.

Segundo a Polícia Civil na residência dos suspeitos, foram localizadas 38 porções de cocaína e 21 de maconha, além de uma barra prensada de aproximadamente um quilo da mesma substância. Investigações apontaram que eles estariam se preparando para comercializar as drogas no período de Carnaval.

Além de policiais civis, a operação contou ainda com a participação de policiais penais, com emprego de dois cães farejadores do Grupo de Operações com Cães (GOC) de Juiz de Fora.

Tags:

Armas | assassinato | Drogas | Frogas | Munições | Polícia | São Fidélis | Tráfico | Tráfico de entorpecentes