Um adolescente de 17 anos foi preso na tarde dessa quinta-feira (9) durante patrulha da Polícia Militar no centro do município de Senhora de Oliveira. O rapaz foi abordado por suspeitas de tráfico de drogas. Ele portava uma bucha e um cigarro da mesma droga, além da quantia de R$ 22,00, materiais para embalar as drogas e um aparelho celular. Diante das evidências, conforme o registro, ele foi apreendido e conduzido à Delegacia de Polícia.