Um homem, de 68 anos, viu que a casa do vizinho estava pegando fogo, pulou o muro, abriu a janela e conseguiu conter o incêndio, que se iniciou na sala, na noite deste domingo (12) em Santa Cruz de Minas

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, ao chegarem no local os militares se depararam com uma grande quantidade de fumaça saindo de dentro de uma casa.

Sargento Márcio, chefe da equipe que atendeu a ocorrência relatou.

"As chamas atingiram uma estante que fica na sala. Quando chegamos, as chamas já tinham sido apagadas por um vizinho, o que seguramente evitou que o incêndio assumisse proporções ainda maiores". Ainda de acordo com os Bombeiros, os moradores não estavam em casa no momento do fato. Sobre as causas, Márcio afirma que "Como o fogo atingiu um móvel que tinha bastante eletrodomésticos em cima, é possível que tenha havido um curto circuito. Há também a possibilidade de que uma vela tenha sido deixada acesa, mas somente uma perícia poderá dizer o que de fato aconteceu".

De acordo com os Bombeiros, o incêndio só não tomou proporções maiores por que um vizinho pulou o muro da casa, conseguiu abrir uma janela e apagou as chamas.

"Quando chegamos, o fogo já havia sido extinto graças à ação deste senhor. Nós realizamos a verificação de segurança e ventilação do local, evitando que as chamas voltassem".

Ainda segundo o Sargento, ao entrar na casa, o idoso se feriu com os vidros da janela. "Ele sofreu um profundo corte no pé e chegou a perder uma quantidade significativa de sangue, mas conseguiu evitar que a casa toda se incendiasse. Foi um verdadeiro herói", afirma Márcio.

O homem foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para o hospital.

FOTO: CBMMG - Vizinho consegue conter incêndio em casa em Santa Cruz de Minas

