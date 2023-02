Um homem, de 35 anos, morreu eletrocutado enquanto trabalhava em uma obra na manhã desta terça (14) na Rua Olímpio Barbosa em Barroso.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, ao chegarem ao local os militares se depararam com a vítima sendo eletrocutada há pelo menos 30 minutos. O acidente teria ocorrido devido à montagem irregular de um andaime de madeira em um prédio residencial em construção, de 3 pavimentos.

De acordo com os militares, a vítima, ao iniciar o seu trabalho pela manhã teria entrado em contato com partes energizadas do andaime, no último andar, e que tinham ficado junto do poste durante sua montagem. Os militares entraram no prédio e conseguiram, junto com o SAMU, retirar a vítima do local de risco.

O SAMU tentou reanimar a vítima, mas devido a longa exposição à descarga elétrica e à sua intensidade, cerca de 13.800 Volts, o homem sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu.



FOTO: CBMMG - Homem morre eletrocutado em Barroso

CBMMG - Homem morre eletrocutado em Barroso

Tags:

Barreto | Eletrocutado | Estaleiro