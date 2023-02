Um homem, de 28 anos, foi presos por tráfico de drogas no bairro Nossa Senhora de Nazaré em Nazareno.

Segundo informações da Polícia Militar, os policiais receberam uma denúncia anônima de que o suspeito estaria traficando no bairro. Ao chegarem no local para verificar a denúncia, os militares avistaram o suspeito que quando viu a viatura dispensou uma certa quantidade de maconha e fugiu para uma residência.



Um familiar do suspeito autorizou a entrada dos militares que durante as buscas no local encontraram uma sacola contendo oito tabletes de maconha, um simulacro de arma de fogo e R$174.

O suspeito foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.

FOTO: PMMG - Homem é preso por tráfico de drogas em Nazareno

