Oito pessoas foram presas e dois adolescentes foram apreendidos por envolvimento com o tráfico durante as primeiras ações da Operação Pré-Carnaval 2023 realizadas em toda a área do 31º Batalhão de Polícia Militar. A operação terá outras atividades até o fim da semana.



O cumprimento de diversos mandatos de busca e apreensão começaram na segunda-feira (13). Em Conselheiro Lafaiete, no Bairro Progresso, um jovem de 19 anos foi preso em uma residência com 42 papelotes de cocaína, seis porções da mesma substância, uma balança de precisão e R$1.600, além de materiais para o embalo das substâncias e um celular. No Bairro Lima Dias, um homem de 48 anos foi preso com 356 pedras de crack e duas barras da mesma substância, além de uma barra de maconha e outros três tabletes da substância, a quantia deR$ 1.590,00, duas máquinas de cartão de crédito/débito,um aparelho celular e dois rolos plástico.

Também em Conselheiro Lafaiete no Bairro Vila Rezende, um homem de 40 anos foi detido nessa terça feira (14) na residência em que vive, com materiais para embalar drogas e anotações referentes ao tráfico, uma barra de maconha e uma porção de cocaína. Também foram apreendidos uma espingarda de pressão, duas balanças de precisão, um notebook, um facão e a quantia de R$ 60,00. No Bairro Santa Cruz foram encontrados e apreendidos dois pés de maconha, sementes da planta e folhas desidratadas. O suspeito que tinha um mandado de busca e apreensão no nome dele não foi localizado.



No município de Ouro Branco, a Polícia Militar cumpriu mandado de busca e apreensão no Bairro São Francisco, nessa terça-feira (14), também na terça-feira (14), que culminou com a prisão de três indivíduos com 21,22 e 43 anos, respectivamente, e apreensão de dois adolescentes, ambos com 16 anos.

No imóvel foram apreendidos, um simulacro de arma de fogo, a quantia de R$ 1.388.00, seis celulares, uma balança de precisão, uma barra, dez buchas e nove porções de maconha, além de mais 39 tabletes da substância, uma pedra bruta de crack, 134 embalagens contendo cocaína.



No mesmo dia foram apreendidas 25 pedras de crack em uma residência na região central de Ouro Branco, um homem de 31 anos e uma mulher de 28 anos foram presos.

