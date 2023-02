Três homens, de 33, 58 e 64 anos, foragidos da justiça, foram presos nesta quarta (15) nos bairros Monsenhor Mário Quintão, Nossa Senhora Aparecida e Roman em Barbacena.

MONSENHOR MÁRIO QUINTÃO



De acordo com a Polícia Militar, durante um patrulhamento pelo bairro no início da tarde desta quarta, os militares receberam a informação de que o homem de 33 anos, com passagem por homicídio, teria um mandado de prisão em aberto. Os militares foram até o local e encontraram o homem escondido no porão da casa.

Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão.

NOSSA SENHORA APARECIDA

Segundo informações da PM, na tarde desta quarta os militares receberam informações de que o homem de 58 anos, teria um mandado de prisão e estava no bairro. Durante o rastreamento o homem foi localizado, preso e encaminhado para a Delegacia de plantão.

ROMAN



Conforme informações da Polícia Militar, na noite desta quarta os militares receberam informações de que o homem de 64 anos, morador do bairro, teria um mandado de prisão em aberto.



Após um rastreamento, o suspeito foi localizado, preso e encaminhado para a Delegacia de plantão.

