Um adolescente de 17 anos foi apreendido e uma mulher de 18 anos foi presa nos municípios de Antônio Carlos e Santos Dumont, na terça-feira (14). Os dois foram condenados pelo envolvimento em um homicídio ocorrido no município de Antônio Carlos, em março de 2021. Na ocasião, um homem de 59 anos, vítima da dupla, foi encontrado morto na residência dele.



Conforme a Polícia Civil, as investigações demonstraram que a vítima estava em um ritual religioso,

onde foi forçado a ingerir grande quantidade de bebida alcoólica, o que o levou ao coma, e logo

após, ao óbito. Três suspeitos foram presos em agosto de 2021 por participação no crime e, com o desenrolar das investigações, foi comprovada a participação dos outros dois envolvidos.



A mulher e o adolescente apreendidos foram levados à Delegacia de Polícia Civil em Barbacena,

onde foram apresentados ao delegado responsável pelo caso, sendo posteriormente

encaminhados ao sistema socioeducativo, onde permanecem à disposição da Justiça. Por ser

menor de dezoito anos à época dos fatos, a mulher também ficará sob responsabilidade do

sistema socioeducativo.