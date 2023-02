A campanha: "Eu amo Ewbank da Câmara" arrecada itens que estão faltando para pessoas que foram atingidas pelas últimas chuvas que causaram prejuízo no município. Conforme a Defesa Civil, os rios que percorrem a zona urbana saíram da calha e provocaram muitos prejuízos. No momento, as necessidades mais urgentes são alimentos, produtos de higiene e limpeza, artigos de cama, mesa e banho e água. No momento, a campanha não está recebendo roupas, uma vez que a meta da ação solidária para esses itens foi alcançada.



As doações podem ser encaminhadas para o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Ewbank, na Rua Antônio Ribeiro de Novaes, número 209, das 8h às 17h.

