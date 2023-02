Uma mulher de 36 anos foi presa por suspeita de agredir a enteada de três anos de idade, na cidade de Patrocínio de Muriaé, na última quinta-feira (16). De acordo com a Polícia Civil, a mulher foi detida durante a operação Cinderela em cumprimento a mandados de prisão e de busca e apreensão contra a suspeita.

De acordo com a delegada responsável pelo caso, Natália Santos Magalhães, as investigações se deram após o conhecimento das autoridades pelas redes sociais, onde fotos da criança agredida foram compartilhadas nas redes sociais no último fim de semana. A menina apresentava diversos hematomas e precisou ser hospitalizada.

O inquérito policial está sendo finalizado pela Polícia e será encaminhado para a justiça.

