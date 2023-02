Um homem foi detido pela PM em São João Del Rei após ter mostrado o pênis na Avenida Tiradentes, na região central da cidade. De acordo com a ocorrência, o homem seria morador em situação de rua e teria mostrado a genitália para as pessoas que transitavam pelo local, além de passar na frente dos veículos que estavam na via.

Com a chegada da PM, o homem tentou fugir, mas foi pego pelos policiais. Ele teria resistido a prisão agredindo os agentes com chutes, sendo necessário o uso de força física para detê-lo.