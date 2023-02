Dois homens foram presos em Barroso após uma operação realizada pela Polícia Civil neste sábado (18). De acordo com a ocorrência, oito mandados de busca e apreensão foram expedidos contra os suspeitos de terem praticado duas tentativas de homicídio, ocorridas em dezembro de 2022 e início de 2023.

A operação contou com o apoio dos policiais civis das regionais de São João Del Rei, Barbacena e Conselheiro Lafaiete que deram cumprimento aos mandados de busca e apreensão nos bairros Santa Maria e Josefina Coelho, na cidade de Barroso e no bairro Paloma, no município de Dores de Campos.

Ainda de acordo com a Polícia, durante o cumprimento dos mandados foram arrecadados aparelhos celulares, elevada quantia em dinheiro e drogas. Os homens foram presos e levados para a Delegacia de São João Del Rei.







