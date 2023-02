Na noite de segunda-feira (20), durante operação policial em decorrência das festividades de carnaval, militares realizaram abordagem a um veículo Fiat/Pálio, no Centro de Oliveira Fortes.

Durante busca nos ocupantes do veículo, foi encontrado com um homem 21 anos um recipiente contendo “loló”. Em continuidade, na vistoria veicular, foram localizadas duas sacolas contendo recipientes da mesma substância e um cigarro artesanal de maconha.

O homem assumiu a propriedade de 37 vidros de “loló”. Já o outro ocupante do carro 19 anos assumiu a propriedade dos outros 20 vidros. No veículo, havia mais um homem de 21 anos. Eles relataram que estavam deslocando com os entorpecentes para a cidade de Rio Pomba.

Os três foram presos e encaminhados para a Delegacia de Plantão.