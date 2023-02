No início da madrugada de terça-feira (21), durante Operação Carnaval 2023 no centro da cidade de Paiva, militares sentiram forte odor de maconha.

Em determinado momento, no intuito de identificar de onde estava vindo o cheiro, a PM observou um adolescente, 17 anos, em atitude suspeita e foi realizada a abordagem. No bolso da bermuda do abordado, foram localizados cinco papelotes de substância semelhante a cocaína.

O menor disse que comprou o entorpecente em Juiz de Fora e levou para comercializar em Paiva durante as festividades.

