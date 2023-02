Na noite de segunda-feira (20), a Polícia Militar recebeu informações de violência doméstica no Bairro São José, em Barbacena, onde o autor, um homem de 38 anos, teria posse de arma de fogo.

Os militares foram ao local e se depararam com o autor saindo do local sendo dada ordem de parada e foi abordado. O homem negou possuir qualquer tipo de arma de fogo. Um tempo depois, ele anunciou ser registrado perante a legislação como Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador – CAC.

Os militares realizaram buscas no imóvel e nada de ilícito foi encontrado. Durante busca veicular, os militares localizaram no porta revista do banco traseiro do carona uma pistola 9mm com um carregador municiado com nove munições e alimentada com uma munição do mesmo calibre. Foi localizado também uma munição calibre 22.

O autor foi preso pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, dirigir veículo sob a influência de álcool, além de violência doméstica e familiar contra a mulher.

PMMG - Apreensão de pistola 9mm

