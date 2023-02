Um homem, de 24 anos, foi preso ao ser abordado durante um patrulhamento da Polícia Militar na noite desta terça (21) por ter comprado um carro roubado, no bairro Pontilhão em Barbacena. Com ele também foram encontrados três papelotes de cocaína para uso pessoal.

De acordo com a PM, durante a ação os militares se depararam com um carro, um Ecosport Prata, de vidros escuros, de forma que não era possível visualizar quem estava dento do veículo. Durante a busca pessoal os papelotes de cocaína foram encontrados. O motorista relatou aos policiais que era usuário e que a droga era para uso pessoal.

Após a abordagem, os militares fizeram a consulta do veículo e perceberam que o carro apresentava uma numeração danificada nos vidros e que mostrava um final de chassi diferente do que estava visível. A PM então conseguiu identificar que o carro tinha uma placa clonada e que era produto de um furto/roubo.

Ainda, segundo a PM, também foi confirmado a adulteração do veículo e o uso de documentos falsos, pois o motorista apresentou um licenciamento de 2022, porém no sistema constava o exercício 2021.



Ao ser questionado sobre a situação do automóvel, o condutor relatou que fez a troca por outro veículo e pagou a diferença de R$5mil. Ele ainda está pagando 24 parcelas de R$500. O homem disse que comprou o carro sem ter conhecimento da situação do veículo e nem se atentou aos sinais de identificação adulterados, de forma grosseira, no automóvel.

O homem foi preso e conduzido para a Delegacia de plantão. O veículo foi apreendido e removido ao pátio

credenciado do Detran.

