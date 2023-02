FOTO: Divulgação Polícia Militar - Três imóveis foram verificados por meio de mandados de busca e apreensão

Por meio do cumprimento de mandados de busca e apreensão, os policiais militares da 52ª Cia PM/68º Batalhão de Polícia Militar (BPM), prenderam dois homens na manhã da sexta-feira (17), no Bairro Jardim Paraíso, em Além Paraíba, por tráfico de drogas. No documento, havia a indicação de verificação de três imóveis.

Com a dupla foram encontrados e apreendidos três rádios comunicadores, dois carregadores dos rádios comunicadores, duas balanças de precisão, quatro máquinas de cartão, uma bucha grande de maconha, três outras buchas menores da mesma substância, 2 pinos de cocaína, um pote com pequena quantidade de maconha que já tinha sido preparada, um rolo com sacolas para embalar droga, diversos outros invólucros para o mesmo fim, calculadora, um tablet, 11 aparelhos celulares, U$ 7,00 dólares, R$ 996,00, e um canivete.