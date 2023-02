Dois jovens, de 19 anos, foram preso e dois adolescentes, de 16 e 17 anos, apreendidos por tráfico de drogas entre a tarde desta terça (21) e noite de quarta (22) nos bairros Caeiras, Senhor dos Montes e São Judas Tadeu em São João del-Rei.

TRÁFICO NO CAEIRAS

De acordo com a PM, na tarde de terça (21) os militares receberam informações sobre o tráfico de drogas no bairro e munidos de um mandado de busca e apreensão se dirigiram até o local.



Durante as buscas, a equipe localizou no interior de uma residência quatro porções de maconha, 16 comprimidos de ecstasy e três balanças de precisão. Um jovem, de 19 anos, e um adolescente, de 16 anos, estavam no local.

O jovem foi preso e o adolescente apreendido. Eles foram encaminhados para a Delegacia de Polícia juntamente com o material apreendido.



FOTO: PMMG - Jovem é preso e menor apreendido por tráfico de drogas no bairro Caeiras em São João del-Rei

TRÁFICO NO SENHOR DOS MONTES



Segundo a Polícia Militar, na noite de terça (21), durante um patrulhamento pelo bairro, os militares visualizaram o menor, de 17 anos, alvo de denúncias de envolvimento com o tráfico de drogas.



Ele foi abordado e com ele foi encontrado R$50. Diante da suspeita, os militares compareceram na residência do menor, tendo sido autorizada a entrada da equipe e conseguiram localizar e apreender um tablete e uma barra de maconha e mais R$186.



O menor foi apreendido juntamente com o material localizado pelos militares e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil.



TRÁFICO NO SÃO JUDAS TADEU



Segundo informações da Polícia Militar, na noite desta quarta (22), os militares receberam denúncias anônimas de que estariam realizando o tráfico de drogas no bairro fazendo-se necessário o cumprimento de mandado de busca e apreensão, na casa do jovem, de 19 anos, suspeito de tráfico.



Durante o cumprimento do mandado os policiais localizaram 51 comprimidos de ecstasy, uma barra e meia de maconha, uma pedra de cocaína prensada R$1.032,15.



O jovem não se encontrava no imóvel, naquele momento, mas foi localizado e preso durante o rastreamento. Ele foi conduzido para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.

