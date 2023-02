Foram aplicadas neste domingo (26) as provas objetivas do Processo Seletivo Público Simplificado para a Prefeitura de Barbacena. Porém, alguns cadernos de questões estavam em desacordo com o edital que previa 5 alternativas e não 4 como o apresentado no documento.

Diante disso, o Instituto Avalia, responsável pela realização do processo, vai reaplicar as provas referentes aos Editais 01 e 02/2022 em uma nova data, ainda não definida. “O Instituto Avalia, sente muito pelo ocorrido e se responsabiliza pelos equívocos que ocasionaram a anulação da aplicação da Prova Objetiva, se comprometendo a realizar uma nova aplicação garantindo que nenhum participante seja prejudicado por parte da organizadora”, afirmou a banca organizadora por meio de nota. Outros relatos de irregularidades, como candidatos com celulares ligados, também chegaram à redação do Barbacena Online.

Leia mais em www.barbacenaonline.com.br

Leia mais em WWW.BARBACENAONLINE.COM.BR

Tags:

Consulado brasil lisboa