Um homem, de 27 anos, foi preso e um adolescente, de 15 anos, apreendido, após uma briga na Praça Aristides Moreira Cabral, no bairro São Pedro, na manhã deste domingo (26) em Barbacena, onde um homem, de 33 anos, foi ferido com pedras e ficou com a cabeça e rosto ensanguentados.

Segundo informações da Polícia Militar, ao chegarem no local a equipe da PM viu os indivíduos na praça e um outro subindo correndo uma rua próxima ao local. Na abordagem, as pessoas que estavam na praça negaram a participação na briga, porém um dos abordados, o homem de 27 anos, estava com as pernas sujas de sangue.



A equipe foi para a rua onde estava subindo uma das pessoas e encontrou a vítima caída no chão com a cabeça e face toda ensanguentada. Ao lado da vítima, estavam alguns pedaços de pedras sujas de sangue. Devido aos ferimentos, o SAMU compareceu ao local para prestar o atendimento médico à vítima.



Os militares então iniciaram as diligências e conseguiram informações da identidade dos suspeitos e que um dos abordados, o que estava sujo de sangue, era um deles.

Após questionamentos, ele confirmou ter tido um desentendimento com a vítima e a agrediu.



Durante o rastreamento pelo bairro, a PM encontrou o segundo suspeito, o adolescente de 15 anos. Ele confirmou ter se envolvido em uma briga onde a vítima teria lhe segurado pelo pescoço, o que o motivou a agredi-lo.

Com a confirmação dos suspeitos na participação da briga, que resultou nos ferimentos constatados na vítima, o homem foi preso e o menor apreendido. Eles foram encaminhados para a Delegacia de plantão.

