Um jovem de 24 anos envolvido em um homicídio consumado registrado no municípiode São Vicente de Minas, foi preso na noite da sexta-feira (24) em Andrelândia. Os policiais militares receberam informações de que o jovem estaria em uma residência situada no Bairro Cohab. Ele tinha guardado uma mochila na qual estavam uma arma de fogo, roupa e drogas, para um outro indivíduo, autor do homicídio.



Ao chegarem ao endereço indicado no qual a mochila estaria escondida, os militares visualizaram o autor, que estava portando uma arma de fogo. O infrator disparou contra os policiais, que reagiram. Um dos suspeitos fugiu sem ser atingido. A mochila foi apreendidas com uma pistola calibre 40, um revólver taurus calibre 38, 215 pinos de cocaína, 38 pedras de crack, seis buchas de maconha, 12 tubos de lança perfume, uma quantia de R$1.068,00; e a roupa utilizada no crime.



Após ser detido, jovem, de 24 anos, foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil e apresentado com o material ilícito. Quanto ao outro indivíduo, ainda não foi localizado.