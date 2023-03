Dois homens, de 50 e 33 anos, foragidos da justiça, foram presos nesta segunda (27) em Prados e Ewbank da Câmara.

PRADOS

Um homem, de 50 anos, foragido da justiça, foi preso na tarde desta segunda (27) no bairro Quebra Castanha em Prados.

Segundo informações da Polícia Militar, no fim da tarde os policiais receberam informações de que o homem, residente do bairro, possuía um mandado de prisão em aberto.

Para verificar as informações, a equipe da PM compareceu no endereço indicado onde localizaram o suspeito e confirmaram a existência do mandando de prisão.

O homem foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil



EWBANK DA CÂMARA



De acordo com a Polícia Militar, na noite desta segunda-feira (27), durante uma batida policial, os militares abordaram o homem, de 33 anos, no Bairro São Geraldo, e

ao verificarem no sistema, constataram que ele possuía um mandado de prisão em

aberto.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de palntão.

