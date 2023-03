Um grave acidente envolvendo dois automóveis placas de Muriaé-MG, na estrada que liga os municípios de Muriaé e Miraí deixou uma pessoa morta e outras seis feridas na tarde deste domingo (26). A vítima fatal, um homem de 43 anos, seria mecânico na região do bairro São Cristóvão e muito conhecido.

Segundo o Corpo de Bombeiros, de imediato as equipes juntamente com o SAMU foram para o local e depararam com seis feridos e uma vítima fatal. As vítimas, inclusive algumas com ferimentos graves, foram todas encaminhadas para o Hospital São Paulo. A Polícia Militar também foi para o local dar apoio na questão do trânsito e outros procedimentos, como o registro da ocorrência.

As autoridades apuraram que em um dos veículos, o Fiat Siena, que capotou e foi parar em um pasto às margens da rodovia, viajavam três homens; sendo que um dos homens foi vítima fatal e não havia ainda sido identificado. Já no outro veículo, um VW Virtus, que ficou sobre a pista, viajavam um casal e duas filhas. NÚMERO DE OCUPANTES DO CARRO FOI ATUALIZADO PELAS AUTORIDADES POSTERIORMENTE.

A Perícia Técnica da Polícia Civil de Muriaé iria fazer os trabalhos de praxe e liberar o corpo para o IML. O trânsito ficou parado nos dois sentidos da Estrada Muriaé-Miraí.

FOTO: www.silvanalves.com.br - Grave acidente na estrada entre Muriaé e Miraí mata uma pessoa e fere outras seis

