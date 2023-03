Um idoso, de 68 anos, foi preso por porte ilegal de arma de fogo após uma briga no trânsito na tarde desta quarta (01) em Barbacena.

Segundo informações da Polícia Militar, os militares receberam informações de que o suspeito teria ameaçado o motorista de outro veículo com uma arma e fugiu na sequência.



Os policiais realizaram cerco nas imediações da residência do suspeito, no bairro Nossa Senhora do Carmo, e ao realizar contato com o idoso, ele voltou para casa e jogou a arma debaixo do sofá da sala.



Foi encontrado e apreendido uma pistola tipo Beretta, modelo 950, calibre .22 pequena, 48 munições calibre .22, uma munição calibre .28, uma munição calibre .32, um recipiente contendo pólvora e um recipiente contendo chumbo.



O homem foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil.

