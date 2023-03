Um homem de 41 anos foi preso na tarde dessa quarta-feira (1º), no bairro Parada Moreira, em Ubá, com três veículos furtados: um caminhão baú e dois tratores, avaliados em cerca de R$500 mil. No momento da diligência das equipes de policiais civis das Delegacias Regionais de Ubá e Viçosa, o caminhão baú estava estacionado em frente a uma grande fábrica de móveis. Dentro dele, foi encontrado um dos tratores, furtado no último domingo (26), em uma propriedade na zona rural de Guaraciaba, em uma distância de 100 km de Ubá.

Durante a ação também foi apreendido outro trator sem documentação ou comprovação de compra. Conforme o delegado Douglas Mota, as apreensões, além de recuperar o trator já identificado subtraído no município de Guaraciaba, também revelaram a possibilidade de resolução de outros furtos e receptações ocorridos no âmbito do estado de Minas Gerais. De acordo com as investigações, pode se tratar de uma organização criminosa, que atua em delitos da mesma espécie. O suspeito foi preso em flagrante por receptação e encaminhado ao sistema prisional.