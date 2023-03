Uma equipe de técnicos, fez na tarde desta quinta-feira (2) uma vistoria nos dez ônibus das empresas Leopoldina Turismo e Bassamar, que a partir da próxima segunda-feira (6) assumirão o serviço de transporte coletivo urbano no município em caráter emergencial. O prefeito de Leopoldina, Pedro Augusto Junqueira Ferraz, acompanhou a vistoria ao lado de vereadores do município.

O Executivo informou que foram conferidos os requisitos básicos para que as empresas possam realizar o serviço do transporte emergencial no município até a licitação.

"Não tenho medido esforços para garantir o ir e vir do nosso povo, que depende dos ônibus. Por isso, fizemos questão de conferir de perto as condições dos veículos. Fico feliz em ter a companhia dos vereadores, que têm demonstrado boa vontade e empenho para que possamos juntos encontrar uma solução para esse problema. Espero que a gente consiga assinar o contrato em breve, para que o serviço volte a funcionar no nosso município", disse o prefeito Pedro Augusto.

Ainda de acordo com o prefeito, "assim que a Câmara aprovar o projeto que autoriza a nova concessão do transporte público, sancionarei o texto e assim restabeleceremos a normalidade. A previsão é que isso ocorra até a próxima segunda-feira.

Neste momento, dez veículos vão garantir a condução na cidade, o valor da tarifa fica mantido em R$ 3,50 , segundo o prefeito.