Um menor, de 16 anos, conhecido do meio policial pela prática de tráfico de drogas foi apreendido novamente pelo mesmo crime, dessa vez com 48 pedras de crack, maconha e cocaína, no início da noite deste domingo (05) em Andrelândia.



Segundo informações da PM, os policiais se deparam com o menor e durante a abordagem localizaram no bolso esquerdo dele uma quantia de R$710,70 e na mochila que ele portava 48 pedras de crack, nove tabletes de maconha, três buchas de maconha, um pino de cocaína e um celular.

A guarnição então se deslocou até a residência do menor, sendo localizado em seu quarto um simulacro de arma de fogo.

O menor e todo o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de plantão.



FOTO: PMMG - Menor é apreendido por tráfico de drogas com 48 pedras de crack, maconha e cocaína em Andrelândia

