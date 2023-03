Um jovem, de 21 anos, foi preso por tráfico de drogas e por atropelar uma pessoa e fugir sem prestar socorro na madrugada deste domingo (05) em Barbacena.



Segundo informações da Polícia Militar, testemunhas informaram para os policiais de que o homem estaria traficando na boate, motivo pelo qual foi necessária a intervenção da equipe de segurança do local.



Quando foi abordado, o suspeito começou a se exaltar e a proferir ameaças aos seguranças dizendo que iria buscar uma arma de fogo e matá-los. O homem então foi expulso da boate. Ele atropelou a vítima com um carro, um Gol branco, que ficou com o para-brisa todo trincado devido à pancada da vítima.



A PM então iniciou o rastreamento e o veículo foi visto no centro da cidade. Ao avistar a viatura, o homem fugiu para o interior de sua residência.



Em contato com a mãe do suspeito, os militares informaram sobre o fato e a mulher chamou o filho, determinando que ele saísse e se apresentasse aos policiais. Na garagem da residência, a PM visualizou um veículo com as mesmas características do carro usado pelo suspeito do atropelamento e, após ser perguntado, foi confirmado pela mãe tratar-se do carro do filho.

O veículo foi vistoriado, sendo constatado que o para-brisa estava todo trincado, conforme repassado pela testemunha. Durante as buscas, os militares localizaram dois papelotes de cocaína. O homem confirmou ser de sua propriedade, dizendo ser usuário, relatando ainda não ter CNH para a condução de veículo. Ele

alegou que teria sido agredido com socos e pisões no pescoço pela equipe de segurança que trabalhava no evento, que estava com o nariz sangrando, mas que não sabia apontar o nome de qual ou quais seriam os autores das agressões.



O homem foi preso por tráfico de drogas e abandono de local de acidente. Ele foi conduzido para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.

