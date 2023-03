Dois homens de 37 e 45 anos permanecem desaparecidos desde a manhã desse domingo (5) após entrarem no Rio Pomba, próximo a Laranjal no KM 748 da BR-116 e se afogarem. O Corpo de Bombeiros em Leopoldina foi acionado por volta das 10 h de domingo, duas horas depois do desaparecimento.



O solicitante relatou que as vítimas foram vistas entrando com a embarcação feita com tambores de plástico azul de 200 litros no Rio Pomba. Entretanto, antes mesmo de atingir a metade do percurso até o outro lado da margem, a embarcação virou. Ainda segundo o observador, uma das vítimas ficou se debatendo e a outra fazia movimentos parecidos de natação. O registro também informa que os dois se aproximaram e o que se movia com mais facilidade foi abraçado pelo outro e os dois afundaram. Depois disso, nenhum deles foi visto novamente.



Outra testemunha no local, relatou que conhecia as vítimas e que eles teriam criado uma embarcação artesanal utilizando tambores de plástico azul de 200 litros juntos. Ele teria sido convidado a participar do teste naquela região. A testemunha relatou que quando chegou ao local não viu as vítimas, entretanto, o carro utilizado pelas vítimas, se encontrava próximo ao local em que ocorreu o acidente.

A guarnição de bombeiros desceu por cerca de 5 quilômetros o rio, até a antiga ponte de acesso a Laranjal, mas nada foi visualizado -nem as vítimas e nem a embarcação. As buscas continuaram nas margens do rio e nada foi visto. A busca foi encerrada no fim do domingo e reiniciada na manhã desta segunda-feira (6).